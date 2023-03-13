Шерстнева (Болонина) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстнева (Болонина) Варвара

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

1802

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Болонинъ Иванъ

Мать: Болонина Фекла

Александровка
Рождение ребёнка
1826

Сын: Шерстневъ Григорій

Отец ребёнка: Шерстневъ Аѳонасій

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Егорова Марія

Отец ребёнка: Шерстневъ Аѳонасій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1833

Сын: Шерстневъ Леонтій

Отец ребёнка: Шерстневъ Аѳонасій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1834

Дочь: Марѳа

Отец ребёнка: Шерстневъ Аѳонасій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1835

Сын: Шерстневъ Артемій

Отец ребёнка: Шерстневъ Аѳонасій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.04.1838

Дочь: Шерснева Александра

Отец ребёнка: Шерстневъ Аѳонасій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Сын: Шерстневъ Гаврила

Отец ребёнка: Шерстневъ Аѳонасій

Рождение ребёнка
30.04.1842

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Шерстневъ Аѳонасій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1844

Дочь: Шерстнева Матрона

Отец ребёнка: Шерстневъ Аѳонасій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1848

Дочь: Ксенія

Отец ребёнка: Шерстневъ Аѳонасій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерстневъ Аѳонасій

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