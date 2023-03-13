Шерстнева (Болонина) Варвара
Место рожденияАлександровка
Дата рождения1802
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Болонинъ Иванъ
Мать: Болонина Фекла
Александровка
Рождение ребёнка
1826
Сын: Шерстневъ Григорій
Отец ребёнка: Шерстневъ Аѳонасій
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Егорова Марія
Отец ребёнка: Шерстневъ Аѳонасій
Рождение ребёнка
21.06.1833
Сын: Шерстневъ Леонтій
Отец ребёнка: Шерстневъ Аѳонасій
Рождение ребёнка
02.09.1834
Дочь: Марѳа
Отец ребёнка: Шерстневъ Аѳонасій
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1835
Сын: Шерстневъ Артемій
Отец ребёнка: Шерстневъ Аѳонасій
Рождение ребёнка
?.04.1838
Дочь: Шерснева Александра
Отец ребёнка: Шерстневъ Аѳонасій
Рождение ребёнка
1839
Сын: Шерстневъ Гаврила
Отец ребёнка: Шерстневъ Аѳонасій
Рождение ребёнка
30.04.1842
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Шерстневъ Аѳонасій
Рождение ребёнка
21.03.1844
Дочь: Шерстнева Матрона
Отец ребёнка: Шерстневъ Аѳонасій
Рождение ребёнка
20.01.1848
Дочь: Ксенія
Отец ребёнка: Шерстневъ Аѳонасій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шерстневъ Аѳонасій