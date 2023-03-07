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Болонинъ Иванъ

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Место рождения

Бараново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Болонинъ Борисъ

Мать: Болонина Матрена Федулова

Бараново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Болонинъ Ларионъ

Мать ребёнка: Болонина Афимья

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Болонина Афимья

Рождение ребёнка
1786

Сын: Болонинъ Марка

Мать ребёнка: Болонина Афимья

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Болонина Афимья

Бракосочетание
03.06.1794

Жена: Болонина Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Болонина Фекла

Александровка
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Шерстнева Варвара

Мать ребёнка: Болонина Фекла

Александровка
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ларионова Матрена

Мать ребёнка: Болонина Фекла

Александровка
Рождение ребёнка
28.02.1811

Дочь: Болонина Авдотья

Мать ребёнка: Болонина Фекла

Александровка
Рождение ребёнка
02.06.1812

Дочь: Болонина Акулина

Мать ребёнка: Болонина Фекла

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болонина Афимья

Смерть
1827
Александровка
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