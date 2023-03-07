Болонинъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Болонинъ Борисъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Болонинъ Ларионъ
Мать ребёнка: Болонина Афимья
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Болонина Афимья
Рождение ребёнка
1786
Сын: Болонинъ Марка
Мать ребёнка: Болонина Афимья
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Болонина Афимья
Бракосочетание
03.06.1794
Жена: Болонина Фекла
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Болонина Фекла
Александровка
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Шерстнева Варвара
Мать ребёнка: Болонина Фекла
Александровка
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ларионова Матрена
Мать ребёнка: Болонина Фекла
Александровка
Рождение ребёнка
28.02.1811
Дочь: Болонина Авдотья
Мать ребёнка: Болонина Фекла
Александровка
Рождение ребёнка
02.06.1812
Дочь: Болонина Акулина
Мать ребёнка: Болонина Фекла
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болонина Афимья
Смерть
1827
Александровка