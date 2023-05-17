Денисова Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Денисов Михайло Пахомович
Отец ребёнка: Денисов Пахом Алексеевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Денисов Пахом Алексеевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Денисов Пахом Алексеевич
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно