Денисова Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисова Евдокия Николаевна

Денисова Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1800 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Денисов Михайло Пахомович

Отец ребёнка: Денисов Пахом Алексеевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1826

Сын: Денисов Исак Пахомович

Отец ребёнка: Денисов Пахом Алексеевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1829

Сын: Денисов Трофим Пахомович

Отец ребёнка: Денисов Пахом Алексеевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Пахом Алексеевич

Смерть
Неизвестно