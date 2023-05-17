Денисов Пахом Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800
Мать: Денисова Агафья Никитина
Рождение ребёнка
1820
Сын: Денисов Михайло Пахомович
Мать ребёнка: Денисова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Денисова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Денисова Евдокия Николаевна
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно