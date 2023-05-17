Денисов Пахом Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Пахом Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: не указан

Мать: Денисова Агафья Никитина

Рождение ребёнка
1820

Сын: Денисов Михайло Пахомович

Мать ребёнка: Денисова Евдокия Николаевна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1826

Сын: Денисов Исак Пахомович

Мать ребёнка: Денисова Евдокия Николаевна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1829

Сын: Денисов Трофим Пахомович

Мать ребёнка: Денисова Евдокия Николаевна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Евдокия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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