Бросалин Иван Деевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Брасаленков Дей Карпович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1818
Дочь: Абажганкина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Бросалина Васса Петровна
Рождение ребёнка
13.04.1823
Дочь: Абажганкина Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Бросалина Васса Петровна
Рождение ребёнка
1825 или 1827
Дочь: Долгова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Бросалина Васса Петровна
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Бросалина Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Бросалина Васса Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бросалина Васса Петровна
Смерть
Неизвестно