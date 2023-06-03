Бросалин Иван Деевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБросалин Иван Деевич

Бросалин Иван Деевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Брасаленков Дей Карпович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1818

Дочь: Абажганкина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Бросалина Васса Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.04.1823

Дочь: Абажганкина Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Бросалина Васса Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825 или 1827

Дочь: Долгова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Бросалина Васса Петровна

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Бросалина Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Бросалина Васса Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бросалина Васса Петровна

Смерть
Неизвестно