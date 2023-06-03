Брасаленков Дей Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиОколо 1829
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Бросалин Карп Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Бросалин Иван Деевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Брасаленкова Пелагея Киреевна
Рождение ребёнка
Около 16.03.1811
Мать ребёнка: Брасаленкова Пелагея Киреевна
Рождение ребёнка
Около 10.06.1813
Мать ребёнка: Брасаленкова Пелагея Киреевна
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Бросалина Ольга Деевна
Мать ребёнка: Брасаленкова Пелагея Киреевна
Рождение ребёнка
13.02.1819
Мать ребёнка: Брасаленкова Пелагея Киреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1829