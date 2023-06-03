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Брасаленков Дей Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Около 1829

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Бросалин Карп Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Бросалин Иван Деевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Брасалкин Тимофей Деевич

Мать ребёнка: Брасаленкова Пелагея Киреевна

Рождение ребёнка
Около 16.03.1811

Сын: Брасаленков Иван Деевич

Мать ребёнка: Брасаленкова Пелагея Киреевна

Рождение ребёнка
Около 10.06.1813

Сын: Брасаленков Семен Деевич

Мать ребёнка: Брасаленкова Пелагея Киреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Бросалина Ольга Деевна

Мать ребёнка: Брасаленкова Пелагея Киреевна

Рождение ребёнка
13.02.1819

Сын: Бросалин Федор Деевич

Мать ребёнка: Брасаленкова Пелагея Киреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брасаленкова Пелагея Киреевна

Смерть
Около 1829
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