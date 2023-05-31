Козловская (Демина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловская (Демина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Демин Павел

Мать: Демина Анна

Военная служба
?.06.1941
Коломна, Коломенский, Московская область
Коломенский РВК
Военная служба
?.06.1941
ГЛР 1076 2 ПрибФ
Госпиталь легко-раненых №1076 | ГЛР 1076 2 ПрибФ
Военная награда
03.02.1945
1941 год - Центральный фронт, 1942-1943 гг. - Брянский фронт, 1944 год - 2-ой Прибалтийский фронт
Медаль «За боевые заслуги». За время работы показала себя как знающая медсестра... (см. документ) | Фронтовой приказ№: 22/н От: 03.02.1945Издан: ВС 2 Прибалтийского фронтаАрхив: ЦАМОФонд: 33Опись: 686... Показать все
Рождение ребёнка
27.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козловский Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловский Григорий

Смерть
Неизвестно