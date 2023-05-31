Козловская (Демина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Демин Павел
Мать: Демина Анна
Военная служба
?.06.1941
Коломна, Коломенский, Московская область
Коломенский РВК
Военная служба
?.06.1941
ГЛР 1076 2 ПрибФ
Госпиталь легко-раненых №1076 | ГЛР 1076 2 ПрибФ
Военная награда
03.02.1945
1941 год - Центральный фронт, 1942-1943 гг. - Брянский фронт, 1944 год - 2-ой Прибалтийский фронт
Медаль «За боевые заслуги». За время работы показала себя как знающая медсестра... (см. документ) | Фронтовой приказ№: 22/н От: 03.02.1945Издан: ВС 2 Прибалтийского фронтаАрхив: ЦАМОФонд: 33Опись: 686... Показать все
Рождение ребёнка
27.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козловский Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козловский Григорий
Смерть
Неизвестно