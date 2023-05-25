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Цуркан Никита Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

27.12.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Цуркан Григорий Дьякович

Мать: Цуркан Мария Савельевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Цуркан Феодосий Никитович

Мать ребёнка: Цуркан Валентина

Рождение ребёнка
02.02.1920

Сын: Цуркан Николай Никитович

Мать ребёнка: Цуркан Валентина

Пешковка, Федоровский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
11.03.1922

Сын: Цуркан Никифор Никитович

Мать ребёнка: Цуркан Валентина

Украинская ССР, Кировоградская обл. (Одесская обл.), Ново-Миргородский р-н, с. Панчево | Украинская ССР, Кировоградская обл., Ново-Миргородский р-н, с. Панчево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кодинцева Вероника Никитична

Мать ребёнка: Цуркан Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цуркан Валентина

Место жительства
Неизвестно
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Работал на элеваторе. Всю жизнь на должностях, не простой рабочий. Кустанайская область, Куйбышева, 83
Смерть
27.12.1965
Жил в последние годы у старшего сына в Казахстане (возможно Усть Каменогорск), где и похоронен. Причина: язва-рак желудка.