Цуркан Никита Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти27.12.1965
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Цуркан Григорий Дьякович
Мать: Цуркан Мария Савельевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Цуркан Феодосий Никитович
Мать ребёнка: Цуркан Валентина
Рождение ребёнка
02.02.1920
Мать ребёнка: Цуркан Валентина
Пешковка, Федоровский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
11.03.1922
Мать ребёнка: Цуркан Валентина
Украинская ССР, Кировоградская обл. (Одесская обл.), Ново-Миргородский р-н, с. Панчево | Украинская ССР, Кировоградская обл., Ново-Миргородский р-н, с. Панчево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кодинцева Вероника Никитична
Мать ребёнка: Цуркан Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цуркан Валентина
Место жительства
Неизвестно
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Работал на элеваторе. Всю жизнь на должностях, не простой рабочий. Кустанайская область, Куйбышева, 83
Смерть
27.12.1965
Жил в последние годы у старшего сына в Казахстане (возможно Усть Каменогорск), где и похоронен. Причина: язва-рак желудка.