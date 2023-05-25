Кодинцева (Цуркан) Вероника Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цуркан Никита Григорьевич
Мать: Цуркан Валентина
Бракосочетание
14.06.1957
Муж: Кодинцев Виктор
Место жительства
С 12.12.2007 по 13.12.2007
Севастополь, Украинская ССР
г. Севастополь, проспект Генерала Острякова, д. 63, кв. 3
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кодинцев Игорь Викторович
Отец ребёнка: Кодинцев Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кодинцев Константин Викторович
Отец ребёнка: Кодинцев Виктор
Смерть
Неизвестно