Кодинцева (Цуркан) Вероника Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кодинцева (Цуркан) Вероника Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цуркан Никита Григорьевич

Мать: Цуркан Валентина

Бракосочетание
14.06.1957

Муж: Кодинцев Виктор

Место жительства
С 12.12.2007 по 13.12.2007
Севастополь, Украинская ССР
г. Севастополь, проспект Генерала Острякова, д. 63, кв. 3
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кодинцев Игорь Викторович

Отец ребёнка: Кодинцев Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кодинцев Константин Викторович

Отец ребёнка: Кодинцев Виктор

Смерть
Неизвестно
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