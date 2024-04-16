Кодинцев Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кодинцев Игорь Викторович
Мать ребёнка: Кодинцева (Цуркан) Вероника Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кодинцев Константин Викторович
Мать ребёнка: Кодинцева (Цуркан) Вероника Никитична
Бракосочетание
14.06.1957
Смерть
Неизвестно