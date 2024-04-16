Кодинцев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кодинцев Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кодинцев Игорь Викторович

Мать ребёнка: Кодинцева (Цуркан) Вероника Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кодинцев Константин Викторович

Мать ребёнка: Кодинцева (Цуркан) Вероника Никитична

Бракосочетание
14.06.1957

Жена: Кодинцева (Цуркан) Вероника Никитична

Смерть
Неизвестно

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