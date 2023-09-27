Скоропадская (Скоропадская) Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоропадская (Скоропадская) Анна Константиновна

Место рождения

Умань, Брацлавское воеводство, Речь Посполитая, Польша

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Скоропадский Константин Тимофеевич

Мать: Скоропадская Ефросинья Михайловна

Умань, Брацлавское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Место жительства
Неизвестно
Умань, Брацлавское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Смерть
Неизвестно
Умань, Брацлавское воеводство, Речь Посполитая, Польша
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