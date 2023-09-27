Скоропадская (Скоропадская) Анна Константиновна
Место рожденияУмань, Брацлавское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Умань, Брацлавское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Место жительства
Неизвестно
Умань, Брацлавское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Смерть
Неизвестно
Умань, Брацлавское воеводство, Речь Посполитая, Польша