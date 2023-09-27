Скоропадская (Скаржинская) Ефросинья Михайловна
Место рожденияУмань, Брацлавское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Умань, Брацлавское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Бракосочетание
Около 1758
Умань, Брацлавское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Скоропадская Анна Константиновна
Отец ребёнка: Скоропадский Константин Тимофеевич
Умань, Брацлавское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Место жительства
Неизвестно
Умань, Брацлавское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Смерть
Неизвестно
Умань, Брацлавское воеводство, Речь Посполитая, Польша