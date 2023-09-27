Скоропадская (Скаржинская) Ефросинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкоропадская (Скаржинская) Ефросинья Михайловна

Скоропадская (Скаржинская) Ефросинья Михайловна

Место рождения

Умань, Брацлавское воеводство, Речь Посполитая, Польша

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1734 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Умань, Брацлавское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Бракосочетание
Около 1758

Муж: Скоропадский Константин Тимофеевич

Умань, Брацлавское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Скоропадская Анна Константиновна

Отец ребёнка: Скоропадский Константин Тимофеевич

Умань, Брацлавское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Место жительства
Неизвестно
Умань, Брацлавское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Смерть
Неизвестно
Умань, Брацлавское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close