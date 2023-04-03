(Туляева) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Туляева) Анастасия

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Место рождения

Село Ольшаник, , ,

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1724 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Ольшаник, , ,
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Наумов Алексей

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Наумов Алексей

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Мелания

Отец ребёнка: Наумов Алексей

Рождение ребёнка
1757

Сын: Наумов Лука

Отец ребёнка: Наумов Алексей

Рождение ребёнка
1757

Сын: Наумов Андрей

Отец ребёнка: Наумов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Алексей

Место жительства
Неизвестно
Плота, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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