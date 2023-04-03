(Туляева) Анастасия
Место рожденияСело Ольшаник, , ,
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Ольшаник, , ,
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Наумов Алексей
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Наумов Алексей
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Мелания
Отец ребёнка: Наумов Алексей
Рождение ребёнка
1757
Сын: Наумов Лука
Отец ребёнка: Наумов Алексей
Рождение ребёнка
1757
Сын: Наумов Андрей
Отец ребёнка: Наумов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наумов Алексей
Место жительства
Неизвестно
Плота, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно