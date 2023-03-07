Акулов (однодворец) Николай Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулов (однодворец) Николай Фомич

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1773

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Акулов (однодворец) Фома

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Акулов (однодворец) Родион Николаевич

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1798

Сын: Акулов (однодворец) Никифор Николаевич

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акулов (однодворец) Николаевич

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
1845
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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