Акулов (однодворец) Николай Фомич
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти1845
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Акулов (однодворец) Фома
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Акулов (однодворец) Родион Николаевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1798
Сын: Акулов (однодворец) Никифор Николаевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акулов (однодворец) Николаевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
1845