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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Акулов (однодворец) Родион Николаевич

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Николай Фомич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1798

Сын: Акулов (однодворец) Никифор Николаевич

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Николай Фомич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акулов (однодворец) Николаевич

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Николай Фомич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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