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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Акулов (однодворец) Родион Николаевич
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Николай Фомич
Рождение ребёнка
1798
Сын: Акулов (однодворец) Никифор Николаевич
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Николай Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акулов (однодворец) Николаевич
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Николай Фомич