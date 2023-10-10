(Росихина) Феврония Егорова
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Росихин Георгий Власов
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1893
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
17.08.1894
Сын: мертворожденный
Отец ребёнка: Чуркин Николай Прокопиев
Рождение ребёнка
?.07.1895
Сын: мертворожденный
Отец ребёнка: Чуркин Николай Прокопиев
Смерть
Неизвестно