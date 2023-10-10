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(Росихина) Феврония Егорова

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Росихин Георгий Власов

Мать: не указана

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1893

Муж: Чуркин Николай Прокопиев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
17.08.1894

Сын: мертворожденный

Отец ребёнка: Чуркин Николай Прокопиев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.07.1895

Сын: мертворожденный

Отец ребёнка: Чуркин Николай Прокопиев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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