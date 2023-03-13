Костинъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костинъ Михаилъ

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Место рождения

Орловка

Дата рождения

1728

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Костинъ Леонтий

Мать: не указана

Орловка
Рождение ребёнка
1744

Сын: Костинъ Никита

Мать ребёнка: Костина Прасковья Семенова

Орловка
Рождение ребёнка
1747

Сын: Костинъ Евстифей

Мать ребёнка: Костина Прасковья Семенова

Орловка
Рождение ребёнка
1752

Сын: Костинъ Агафонъ

Мать ребёнка: Костина Прасковья Семенова

Орловка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костина Прасковья Семенова

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