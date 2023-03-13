Костинъ Михаилъ
Место рожденияОрловка
Дата рождения1728
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Костинъ Леонтий
Мать: не указана
Орловка
Рождение ребёнка
1744
Сын: Костинъ Никита
Мать ребёнка: Костина Прасковья Семенова
Орловка
Рождение ребёнка
1747
Сын: Костинъ Евстифей
Мать ребёнка: Костина Прасковья Семенова
Орловка
Рождение ребёнка
1752
Сын: Костинъ Агафонъ
Мать ребёнка: Костина Прасковья Семенова
Орловка
Бракосочетание
Неизвестно