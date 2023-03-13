Костина Прасковья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Костинъ Никита
Отец ребёнка: Костинъ Михаилъ
Орловка
Рождение ребёнка
1747
Сын: Костинъ Евстифей
Отец ребёнка: Костинъ Михаилъ
Орловка
Рождение ребёнка
1752
Сын: Костинъ Агафонъ
Отец ребёнка: Костинъ Михаилъ
Орловка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костинъ Михаилъ