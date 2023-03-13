Костина Прасковья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина Прасковья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Костинъ Никита

Отец ребёнка: Костинъ Михаилъ

Орловка
Рождение ребёнка
1747

Сын: Костинъ Евстифей

Отец ребёнка: Костинъ Михаилъ

Орловка
Рождение ребёнка
1752

Сын: Костинъ Агафонъ

Отец ребёнка: Костинъ Михаилъ

Орловка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костинъ Михаилъ