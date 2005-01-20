Басюк (Нифонтова) Полина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басюк (Нифонтова) Полина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1930

Дата смерти

20.01.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1930

Отец: Нифонтов Егор

Мать: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
30.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басюк Леонид Романович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басюк Леонид Романович

Смерть
20.01.2005
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