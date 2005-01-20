Басюк (Нифонтова) Полина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1930
Дата смерти20.01.2005
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1930
Отец: Нифонтов Егор
Мать: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Басюк Леонид Романович
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.2005