Нифонтов Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1930
Дочь: Басюк Полина Егоровна
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нифонтова Анна Егоровна
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно Неизвестно
Смерть
Неизвестно