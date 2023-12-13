Нифонтов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нифонтов Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1930

Дочь: Басюк Полина Егоровна

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нифонтова Анна Егоровна

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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