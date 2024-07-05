Katzenellenpogen Israel A.B.D. Volkovysk
Место рожденияLithuania
Дата рожденияОколо 1704
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Cheif Rabbi of Wolkowisk
Смерть
Неизвестно
Vilkaviškis, Vilkaviskis, Lithuania