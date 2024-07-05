Katzenellenpogen Israel A.B.D. Volkovysk Около 1704 — найти родственников по фамилии на Familio
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Katzenellenpogen Israel A.B.D. Volkovysk

Место рождения

Lithuania

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1685 г.р.

Мать

Около 1671 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Каценеленбоген Давид Abd Keidanial

Мать: Катценелленбоген (Za’K) Хася חאשא Bat Shalom

Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Cheif Rabbi of Wolkowisk
Смерть
Неизвестно
Vilkaviškis, Vilkaviskis, Lithuania

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