Катценелленбоген (Za’K) Хася חאשא Bat Shalom
Место рожденияLithuania
Дата рожденияОколо 1671
Дата смерти1748
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Zak Sholem
Мать: (Mirls) ?
Сын: Katzenellenbogen Хацкель A.B.D. Volkovysk
Отец ребёнка: Каценеленбоген Давид Abd Keidanial
Сын: Katzenellenbogen Of Vilkja Mordechai
Отец ребёнка: Каценеленбоген Давид Abd Keidanial
Дочь: Hillelowitz (Katzenellenpogen) Rivka Rebecca
Отец ребёнка: Каценеленбоген Давид Abd Keidanial
Сын: Katzenellenbogen Hanoch A.B.D. Slonim
Отец ребёнка: Каценеленбоген Давид Abd Keidanial
Сын: Katzenellenpogen Shalom A.B.D. Ashatiz
Отец ребёнка: Каценеленбоген Давид Abd Keidanial
Сын: Katzenellenpogen Israel A.B.D. Volkovysk
Отец ребёнка: Каценеленбоген Давид Abd Keidanial
Сын: Katzenellenpogen Joel A.B.D. Novyy Yarychev And Sieniawa
Отец ребёнка: Каценеленбоген Давид Abd Keidanial
Сын: Катценелленбоген Meshullam A.B.D. Kedainiai Zalman
Отец ребёнка: Каценеленбоген Давид Abd Keidanial
Сын: Katzenellenbogen Abraham (Ben David) Abd Slutsk And Then Brest-Litovsk Rabbi Abraham Jacob Katzenellenpogen (Ben David)
Отец ребёнка: Каценеленбоген Давид Abd Keidanial
Дочь: Altschul (Katzenellenbogen) Unknown
Отец ребёнка: Каценеленбоген Давид Abd Keidanial