Катценелленбоген (Za’K) Хася חאשא Bat Shalom Около 1671 — найти родственников по фамилии на Familio
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Катценелленбоген (Za’K) Хася חאשא Bat Shalom

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Место рождения

Lithuania

Дата рождения

Около 1671

Дата смерти

1748

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671

Отец: Zak Sholem

Мать: (Mirls) ?

Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Katzenellenbogen Хацкель A.B.D. Volkovysk

Отец ребёнка: Каценеленбоген Давид Abd Keidanial

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Katzenellenbogen Of Vilkja Mordechai

Отец ребёнка: Каценеленбоген Давид Abd Keidanial

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Hillelowitz (Katzenellenpogen) Rivka Rebecca

Отец ребёнка: Каценеленбоген Давид Abd Keidanial

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Katzenellenbogen Hanoch A.B.D. Slonim

Отец ребёнка: Каценеленбоген Давид Abd Keidanial

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Katzenellenpogen Shalom A.B.D. Ashatiz

Отец ребёнка: Каценеленбоген Давид Abd Keidanial

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1702

Муж: Каценеленбоген Давид Abd Keidanial

Lithuania
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Katzenellenpogen Israel A.B.D. Volkovysk

Отец ребёнка: Каценеленбоген Давид Abd Keidanial

Lithuania
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Katzenellenpogen Joel A.B.D. Novyy Yarychev And Sieniawa

Отец ребёнка: Каценеленбоген Давид Abd Keidanial

Lithuania
Рождение ребёнка
1720

Сын: Катценелленбоген Meshullam A.B.D. Kedainiai Zalman

Отец ребёнка: Каценеленбоген Давид Abd Keidanial

Lithuania
Рождение ребёнка
1722

Сын: Katzenellenbogen Abraham (Ben David) Abd Slutsk And Then Brest-Litovsk Rabbi Abraham Jacob Katzenellenpogen (Ben David)

Отец ребёнка: Каценеленбоген Давид Abd Keidanial

Slutzk
Рождение ребёнка
Около 1730

Дочь: Altschul (Katzenellenbogen) Unknown

Отец ребёнка: Каценеленбоген Давид Abd Keidanial

Смерть
1748

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