Доптуг-Оол Ильдар Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доптуг-Оол Ильдар Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1989

Отец: Доптуг-Оол Илья Монгушевич

Мать: Доптуг-Оол Айлана

Рождение ребёнка
06.08.2009

Дочь: Доптуг-Оол Алдын-Сай Ильдаровна

Мать ребёнка: Доптуг-Оол Сюльзана Сергеленовна

Рождение ребёнка
28.11.2010

Дочь: Доптуг-Оол Инесса Ильдаровна

Мать ребёнка: Доптуг-Оол Сюльзана Сергеленовна

Рождение ребёнка
25.11.2015

Дочь: Доптуг-Оол Айда-Сай Ильдаровна

Мать ребёнка: Доптуг-Оол Сюльзана Сергеленовна

Рождение ребёнка
04.08.2017

Сын: Доптуг-Оол Илиан Ильдарович

Мать ребёнка: Доптуг-Оол Сюльзана Сергеленовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доптуг-Оол Сюльзана Сергеленовна

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