Доптуг-Оол Ильдар Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1989
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1989
Отец: Доптуг-Оол Илья Монгушевич
Мать: Доптуг-Оол Айлана
Рождение ребёнка
06.08.2009
Дочь: Доптуг-Оол Алдын-Сай Ильдаровна
Мать ребёнка: Доптуг-Оол Сюльзана Сергеленовна
Рождение ребёнка
28.11.2010
Дочь: Доптуг-Оол Инесса Ильдаровна
Мать ребёнка: Доптуг-Оол Сюльзана Сергеленовна
Рождение ребёнка
25.11.2015
Дочь: Доптуг-Оол Айда-Сай Ильдаровна
Мать ребёнка: Доптуг-Оол Сюльзана Сергеленовна
Рождение ребёнка
04.08.2017
Сын: Доптуг-Оол Илиан Ильдарович
Мать ребёнка: Доптуг-Оол Сюльзана Сергеленовна
Бракосочетание
Неизвестно