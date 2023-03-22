Доптуг-Оол Сюльзана Сергеленовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.2009
Дочь: Доптуг-Оол Алдын-Сай Ильдаровна
Отец ребёнка: Доптуг-Оол Ильдар Ильич
Рождение ребёнка
28.11.2010
Дочь: Доптуг-Оол Инесса Ильдаровна
Отец ребёнка: Доптуг-Оол Ильдар Ильич
Рождение ребёнка
25.11.2015
Дочь: Доптуг-Оол Айда-Сай Ильдаровна
Отец ребёнка: Доптуг-Оол Ильдар Ильич
Рождение ребёнка
04.08.2017
Сын: Доптуг-Оол Илиан Ильдарович
Отец ребёнка: Доптуг-Оол Ильдар Ильич
Бракосочетание
Неизвестно