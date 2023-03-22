Доптуг-Оол Сюльзана Сергеленовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доптуг-Оол Сюльзана Сергеленовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1988

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.2009

Дочь: Доптуг-Оол Алдын-Сай Ильдаровна

Отец ребёнка: Доптуг-Оол Ильдар Ильич

Рождение ребёнка
28.11.2010

Дочь: Доптуг-Оол Инесса Ильдаровна

Отец ребёнка: Доптуг-Оол Ильдар Ильич

Рождение ребёнка
25.11.2015

Дочь: Доптуг-Оол Айда-Сай Ильдаровна

Отец ребёнка: Доптуг-Оол Ильдар Ильич

Рождение ребёнка
04.08.2017

Сын: Доптуг-Оол Илиан Ильдарович

Отец ребёнка: Доптуг-Оол Ильдар Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доптуг-Оол Ильдар Ильич

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