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Демин Алексей Васильевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.03.1902

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Около 1878 г.р.

Жена

1898 или 1901 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1902

Отец: Демин Василий Степанович

Мать: Демина Анисья Романовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
23.03.1902
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Михаил Романович Демин, Ксения Яковлевна Гапшина (Кузнецова)
Восприемник
24.09.1916
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Надежда Терентьевна Елисеева
Рождение ребёнка
29.04.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1926 или 29.12.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демина Александра Андреевна

Рождение ребёнка
16.02.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демина Александра Андреевна

Рождение ребёнка
13.08.1935 или 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демина Александра Андреевна

Бракосочетание
До 1940

Жена: Демина Александра Андреевна

Военная служба
С 04.12.1941
19.07.1943 попал в плен под Орлом
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 01.07.1951
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