Демин Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.03.1902
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1902
Отец: Демин Василий Степанович
Мать: Демина Анисья Романовна
Крещение
23.03.1902
Восприемники: Михаил Романович Демин, Ксения Яковлевна Гапшина (Кузнецова)
Восприемник
24.09.1916
Надежда Терентьевна Елисеева
Рождение ребёнка
29.04.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1926 или 29.12.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1927
Рождение ребёнка
16.02.1929
Рождение ребёнка
13.08.1935 или 1937
Бракосочетание
До 1940
Военная служба
С 04.12.1941
19.07.1943 попал в плен под Орлом
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 01.07.1951