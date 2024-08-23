Демина Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1898 или 1901

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1898 или 1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
16.02.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
13.08.1935 или 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демин Алексей Васильевич

Бракосочетание
До 1940

Муж: Демин Алексей Васильевич

Смерть
После 01.07.1951

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