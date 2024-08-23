Демина Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1898 или 1901
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1898 или 1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1927
Рождение ребёнка
16.02.1929
Рождение ребёнка
13.08.1935 или 1937
Бракосочетание
До 1940
Смерть
После 01.07.1951