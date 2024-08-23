Демин Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1923
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1923
Отец: Демин Алексей Васильевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
С 06.03.1942
Рождение ребёнка
29.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.07.1951