Демин Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демин Виктор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1923

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1923

Отец: Демин Алексей Васильевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Военная служба
С 06.03.1942
Рождение ребёнка
29.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.07.1951

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