Конестяпин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1939
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1939
Отец: Конестяпин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конестяпин Александр Иванович
Мать ребёнка: Конестяпина Раиса Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область