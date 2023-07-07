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Конестяпин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1939

Отец: Конестяпин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конестяпин Александр Иванович

Мать ребёнка: Конестяпина Раиса Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конестяпина Раиса Степановна

Место жительства
Неизвестно
Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область