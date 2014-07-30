Зубцова Анна Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1924
Дата смерти30.07.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1924
Мать: Мария
Рождение ребёнка
04.03.1953
Отец ребёнка: Алехин Сергей Никонорович
Рождение ребёнка
23.01.1960
Дочь: Алехина Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Алехин Сергей Никонорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алехин Сергей Никонорович
Смерть
30.07.2014