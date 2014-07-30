Зубцова Анна Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубцова Анна Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1924

Дата смерти

30.07.2014

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1924

Отец: не указан

Мать: Мария

Рождение ребёнка
04.03.1953

Сын: Алехин Леонид Сергеевич

Отец ребёнка: Алехин Сергей Никонорович

Рождение ребёнка
23.01.1960

Дочь: Алехина Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Алехин Сергей Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алехин Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Алехин Сергей Никонорович

Смерть
30.07.2014
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