Будрина (Казакова) Ирина Евгеньевна
Место рожденияРоссия, Новосибирская область, Новосибирск
Дата рождения13.01.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1981
Россия, Новосибирская область, Новосибирск
Рождение ребёнка
18.11.2011
Отец ребёнка: Будрин Андрей
Рождение ребёнка
08.11.2016
Дочь: Будрина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Байдюк
Рождение ребёнка
06.06.2018
Дочь: Будрина Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Байдюк
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Байдюк