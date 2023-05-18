Будрина (Казакова) Ирина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будрина (Казакова) Ирина Евгеньевна

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Место рождения

Россия, Новосибирская область, Новосибирск

Дата рождения

13.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1981

Отец: Казаков Евгений Викторович

Мать: Казакова Любовь Петровна

Россия, Новосибирская область, Новосибирск
Рождение ребёнка
18.11.2011

Сын: Будрин Егор Андреевич

Отец ребёнка: Будрин Андрей

Рождение ребёнка
08.11.2016

Дочь: Будрина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Байдюк

Рождение ребёнка
06.06.2018

Дочь: Будрина Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Байдюк

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байдюк