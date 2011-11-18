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Будрин Егор Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.2011

Отец: Будрин Андрей

Мать: Будрина Ирина Евгеньевна