Казакова (Салищева) Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Салищева) Любовь Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1953

Отец: Салищев Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1979

Сын: Казаков Игорь Евгеньевич

Отец ребёнка: Казаков Евгений Викторович

Россия, Новосибирская область, Новосибирск
Рождение ребёнка
13.01.1981

Дочь: Будрина Ирина Евгеньевна

Отец ребёнка: Казаков Евгений Викторович

Россия, Новосибирская область, Новосибирск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Евгений Викторович

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