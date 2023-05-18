Казакова (Салищева) Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1953
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1953
Отец: Салищев Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1979
Отец ребёнка: Казаков Евгений Викторович
Россия, Новосибирская область, Новосибирск
Рождение ребёнка
13.01.1981
Дочь: Будрина Ирина Евгеньевна
Отец ребёнка: Казаков Евгений Викторович
Россия, Новосибирская область, Новосибирск
Бракосочетание
Неизвестно