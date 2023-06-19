Устюжанин Иван Михайлов
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Перепись 1897г. плёнка 2201939, стр. 223
Образование
1897
В земском училище Перепись 1897г. плёнка 2201939, стр. 223
Работа или профессия
1897
Прядильщик Перепись 1897г. плёнка 2201939, стр. 223
Восприемник
09.01.1902
Кигбаево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
ф. 443, о. 1, д. 58, стр. 119 - плёнка 2121851, стр. 287 - плёнка 2121850, стр. 760
Рождение ребёнка
07.01.1911
Сын: Устюжанин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Устюжанина Наталия Иванова
плёнка 2121852, стр. 675
Рождение ребёнка
31.07.1914
Сын: Устюжанин Александр Иванович
Мать ребёнка: Устюжанина Наталия Иванова
плёнка 2121853, стр. 342
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно