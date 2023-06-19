Устюжанин Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстюжанин Иван Михайлов

Устюжанин Иван Михайлов

Место рождения

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Устюжанин Михаил Самойлов

Мать: Устюжанина Параскева Тимофеева

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1897г. плёнка 2201939, стр. 223
Образование
1897
В земском училище Перепись 1897г. плёнка 2201939, стр. 223
Работа или профессия
1897
Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Прядильщик Перепись 1897г. плёнка 2201939, стр. 223
Восприемник
09.01.1902
Кигбаево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
ф. 443, о. 1, д. 58, стр. 119 - плёнка 2121851, стр. 287 - плёнка 2121850, стр. 760
Рождение ребёнка
07.01.1911

Сын: Устюжанин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Устюжанина Наталия Иванова

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121852, стр. 675
Рождение ребёнка
31.07.1914

Сын: Устюжанин Александр Иванович

Мать ребёнка: Устюжанина Наталия Иванова

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121853, стр. 342
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устюжанина Наталия Иванова

Смерть
Неизвестно