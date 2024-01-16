Колосова (Харюкова) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Харюкова) Анна Филипповна

Место рождения

д. Весёлая Енангской волости

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Харюков Филипп

Мать: ?

д. Весёлая Енангской волости
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Колосов Григорий Васильевич

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Киликия Григорьевна

Отец ребёнка: Колосов Григорий Васильевич

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Пелагея Григорьевна Же

Отец ребёнка: Колосов Григорий Васильевич

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Коровкина Агриппина Григорьевна

Отец ребёнка: Колосов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1769

Сын: Колосов Антон Григорьевич

Отец ребёнка: Колосов Григорий Васильевич

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1771

Сын: Колосов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Колосов Григорий Васильевич

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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