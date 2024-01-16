Колосова (Харюкова) Анна Филипповна
Место рожденияд. Весёлая Енангской волости
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Харюков Филипп
Мать: ?
д. Весёлая Енангской волости
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Колосов Григорий Васильевич
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Киликия Григорьевна
Отец ребёнка: Колосов Григорий Васильевич
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Пелагея Григорьевна Же
Отец ребёнка: Колосов Григорий Васильевич
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Коровкина Агриппина Григорьевна
Отец ребёнка: Колосов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1769
Сын: Колосов Антон Григорьевич
Отец ребёнка: Колосов Григорий Васильевич
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1771
Сын: Колосов Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Колосов Григорий Васильевич
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно