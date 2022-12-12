Шаталова (Познякова) Агафия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаталова (Познякова) Агафия Тимофеева

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Около 1659 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Позняков Тимофей

Мать: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Шаталов Савелий Семенов

Отец ребёнка: Шаталов Семен Михайлов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1749

Муж: Шаталов Семен Михайлов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Шаталов Никифор Семенов

Отец ребёнка: Шаталов Семен Михайлов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Шаталова Апроксинья Семенова

Отец ребёнка: Шаталов Семен Михайлов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1763
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