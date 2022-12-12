Шаталова (Познякова) Агафия Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Позняков Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Отец ребёнка: Шаталов Семен Михайлов
Бракосочетание
До 1749
Рождение ребёнка
Около 1751
Отец ребёнка: Шаталов Семен Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Шаталова Апроксинья Семенова
Отец ребёнка: Шаталов Семен Михайлов
Смерть
После 1763