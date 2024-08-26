Минина Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Любушина (Минина) Марина Степановна
Отец ребёнка: Минин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Минин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Минин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Новогородова (Минина) Ксения Степановна
Отец ребёнка: Минин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Смолина (Минина) Евфросинья Степановна
Отец ребёнка: Минин Степан Иванович
Смерть
Неизвестно