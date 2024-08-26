Минина Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минина Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Захарово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минин Степан Иванович

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Любушина (Минина) Марина Степановна

Отец ребёнка: Минин Степан Иванович

Захарово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Минин Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Минин Степан Иванович

Захарово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Минин Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Минин Степан Иванович

Захарово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Новогородова (Минина) Ксения Степановна

Отец ребёнка: Минин Степан Иванович

Захарово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Смолина (Минина) Евфросинья Степановна

Отец ребёнка: Минин Степан Иванович

Смерть
Неизвестно

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