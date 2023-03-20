Гремяков Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гремяков Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1928

Сын: Гремяков Сергей Иванович

Мать ребёнка: Гремякова Матрена Евлампиевна

Рождение ребёнка
22.08.1931

Сын: Гремяков А Иванович

Мать ребёнка: Гремякова Матрена Евлампиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гремякова Матрена Евлампиевна

Смерть
1980
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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