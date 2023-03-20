Гремяков Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1928
Мать ребёнка: Гремякова Матрена Евлампиевна
Рождение ребёнка
22.08.1931
Сын: Гремяков А Иванович
Мать ребёнка: Гремякова Матрена Евлампиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область