Павленко Афанасий Захариевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павленко Афанасий Захариевич

Место рождения

Харьковцы, Полтавська область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Павленко Захарий Афанасьевич

Мать: не указана

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Павленко Анастасия Афанасьевна

Мать ребёнка: Павленко Ульяна Моисеевна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Павленко Агрипина Афанасьевна

Мать ребёнка: Павленко Ульяна Моисеевна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Павленко Татьяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Павленко Ульяна Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павленко Ульяна Моисеевна

Смерть
Неизвестно
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