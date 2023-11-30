Павленко Афанасий Захариевич
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Павленко Захарий Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Павленко Анастасия Афанасьевна
Мать ребёнка: Павленко Ульяна Моисеевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Павленко Агрипина Афанасьевна
Мать ребёнка: Павленко Ульяна Моисеевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Павленко Татьяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Павленко Ульяна Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно