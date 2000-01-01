Буторин Андриян Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Андрияновна
Мать ребёнка: Буторина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буторин Сергей Андриянович
Мать ребёнка: Буторина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буторина Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно