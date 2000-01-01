Буторин Андриян Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буторин Андриян Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буторин Павел Митрофанович

Мать: Буторина Степанида Евлентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Андрияновна

Мать ребёнка: Буторина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буторин Сергей Андриянович

Мать ребёнка: Буторина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буторина Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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