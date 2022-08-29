Буторина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуторина Анна Ивановна

Буторина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Буторина) Татьяна Андрияновна

Отец ребёнка: Буторин Андриян Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буторин Сергей Андриянович

Отец ребёнка: Буторин Андриян Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буторин Андриян Павлович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.