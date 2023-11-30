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Башкиров Василий Кузьмич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.03.1880

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1880

Отец: Башкиров Кузьма Романович

Мать: Башкирова Матрёна Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
01.04.1900
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Дарья Ивановна Башкирова
Восприемник
21.09.1901
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Любовь Григорьевна Башкирова
Восприемник
15.06.1902
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Акулина Алексеевна Башкирова
Бракосочетание
26.10.1903

Жена: Башкирова Евдокия Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Клюсин и Павел Носков (их двое) По невесте: Елясины
Рождение ребёнка
30.07.1904

Сын: Башкиров Илья Васильевич

Мать ребёнка: Башкирова Евдокия Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1905

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Башкирова Евдокия Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.11.1908

Сын: Башкиров Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Башкирова Евдокия Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
28.08.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Андрей Григорьевич Башкиров
Рождение ребёнка
28.05.1911

Сын: Башкиров Константин Васильевич

Мать ребёнка: Башкирова Евдокия Кирилловна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
16.02.1914

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Башкирова Евдокия Кирилловна

Самара, Самара, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9392-MLH8-X?i=27&cc=1807365
Рождение ребёнка
27.12.1915

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Башкирова Евдокия Кирилловна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Башкирова Евдокия Кирилловна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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