Башкиров Василий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения15.03.1880
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1880
Восприемник
01.04.1900
Дарья Ивановна Башкирова
Восприемник
21.09.1901
Любовь Григорьевна Башкирова
Восприемник
15.06.1902
Акулина Алексеевна Башкирова
Бракосочетание
26.10.1903
Поручители по жениху: Клюсин и Павел Носков (их двое) По невесте: Елясины
Рождение ребёнка
30.07.1904
Мать ребёнка: Башкирова Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
20.10.1905
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Башкирова Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
19.11.1908
Сын: Башкиров Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Башкирова Евдокия Кирилловна
Восприемник
28.08.1910
Андрей Григорьевич Башкиров
Рождение ребёнка
28.05.1911
Сын: Башкиров Константин Васильевич
Мать ребёнка: Башкирова Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
16.02.1914
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Башкирова Евдокия Кирилловна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9392-MLH8-X?i=27&cc=1807365
Рождение ребёнка
27.12.1915
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Башкирова Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Башкирова Евдокия Кирилловна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920