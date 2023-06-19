Руднева (Дуракова) Анастасия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднева (Дуракова) Анастасия Даниловна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1891

Муж: Руднев Антон Прокопьевич

Рождение ребёнка
21.05.1893

Сын: Руднев Константин Антонович

Отец ребёнка: Руднев Антон Прокопьевич

Рождение ребёнка
26.09.1895

Дочь: Прасковья Антоновна

Отец ребёнка: Руднев Антон Прокопьевич

Рождение ребёнка
09.11.1899

Сын: Руднев Кузьма Антонович

Отец ребёнка: Руднев Антон Прокопьевич

Рождение ребёнка
09.11.1899

Сын: Руднев Михаил Антонович

Отец ребёнка: Руднев Антон Прокопьевич

Рождение ребёнка
31.01.1905

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Руднев Антон Прокопьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно