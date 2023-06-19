Руднева (Дуракова) Анастасия Даниловна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1891
Рождение ребёнка
21.05.1893
Сын: Руднев Константин Антонович
Отец ребёнка: Руднев Антон Прокопьевич
Рождение ребёнка
26.09.1895
Дочь: Прасковья Антоновна
Отец ребёнка: Руднев Антон Прокопьевич
Рождение ребёнка
09.11.1899
Отец ребёнка: Руднев Антон Прокопьевич
Рождение ребёнка
09.11.1899
Отец ребёнка: Руднев Антон Прокопьевич
Рождение ребёнка
31.01.1905
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Руднев Антон Прокопьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно