Руднев Антон Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения11.01.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1870
Бракосочетание
13.02.1891
Рождение ребёнка
21.05.1893
Сын: Руднев Константин Антонович
Мать ребёнка: Руднева Анастасия Даниловна
Рождение ребёнка
26.09.1895
Дочь: Прасковья Антоновна
Мать ребёнка: Руднева Анастасия Даниловна
Рождение ребёнка
09.11.1899
Мать ребёнка: Руднева Анастасия Даниловна
Рождение ребёнка
09.11.1899
Мать ребёнка: Руднева Анастасия Даниловна
Рождение ребёнка
31.01.1905
Дочь: Анна Антоновна
Мать ребёнка: Руднева Анастасия Даниловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно