Руднев Антон Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРуднев Антон Прокопьевич

Руднев Антон Прокопьевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

11.01.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1870

Отец: Руднев Прокофий Максимович

Мать: Руднева Мария Васильевна

Бракосочетание
13.02.1891

Жена: Руднева Анастасия Даниловна

Рождение ребёнка
21.05.1893

Сын: Руднев Константин Антонович

Мать ребёнка: Руднева Анастасия Даниловна

Рождение ребёнка
26.09.1895

Дочь: Прасковья Антоновна

Мать ребёнка: Руднева Анастасия Даниловна

Рождение ребёнка
09.11.1899

Сын: Руднев Кузьма Антонович

Мать ребёнка: Руднева Анастасия Даниловна

Рождение ребёнка
09.11.1899

Сын: Руднев Михаил Антонович

Мать ребёнка: Руднева Анастасия Даниловна

Рождение ребёнка
31.01.1905

Дочь: Анна Антоновна

Мать ребёнка: Руднева Анастасия Даниловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close