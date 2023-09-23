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Самарин Федор Логинович

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Место рождения

д. Яковлево Подольский уезд Московская губ.

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1785 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Логин

Мать: не указана

д. Яковлево Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1839

Сын: Самарин Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

д. Яковлево Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1857

Сын: Самарин Николай Федорович

Мать ребёнка: Мария Степановна

д. Яковлево Подольский уезд Московская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Степановна

Смерть
Неизвестно
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