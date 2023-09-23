Самарин Федор Логинович
Место рожденияд. Яковлево Подольский уезд Московская губ.
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Логин
Мать: не указана
д. Яковлево Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1839
Сын: Самарин Василий Федорович
Мать ребёнка: не указана
д. Яковлево Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1857
Сын: Самарин Николай Федорович
Мать ребёнка: Мария Степановна
д. Яковлево Подольский уезд Московская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Степановна
Смерть
Неизвестно