Стародубцева Агафья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева Агафья Ильинична

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Иван

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Стародубцева) Агафья

Отец ребёнка: Стародубцев Иван

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Стародубцева) Вера

Отец ребёнка: Стародубцев Иван

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Стародубцев Сергей

Отец ребёнка: Стародубцев Иван

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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