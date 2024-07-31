Стародубцева Агафья Ильинична
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародубцев Иван
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Стародубцева) Агафья
Отец ребёнка: Стародубцев Иван
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Стародубцева) Вера
Отец ребёнка: Стародубцев Иван
Рождение ребёнка
1840
Сын: Стародубцев Сергей
Отец ребёнка: Стародубцев Иван
Смерть
Неизвестно