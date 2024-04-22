Колобов Григорий Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолобов Григорий Яковлев

Колобов Григорий Яковлев

Место рождения

Березовка, Березовский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1658 ст.

Дата смерти

1726 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658 ст.

Отец: Колобов Яков Фомин

Мать: не указана

Березовка, Березовский муниципальный район, Пермский край
https://disk.yandex.ru/d/9GQnxhUF9wIsJw/350-2-1635%201748%2000113.JPG В 1 РС указан 61 год
Рождение ребёнка
1700 ст.

Дочь: Мантурова Васса Григорьева

Мать ребёнка: Колобова Акилина Михайлова

Березовка, Березовский муниципальный район, Пермский край
РГАДА Ф. 350 ОП. 2 д.1637 лист 358
Рождение ребёнка
1717

Дочь: Пшеницына Мария Григорьева

Мать ребёнка: Колобова Акилина Михайлова

Березовка, Березовский муниципальный район, Пермский край
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1638 лист 59
Смерть
1726 ст.
Березовка, Березовский муниципальный район, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close