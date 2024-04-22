Колобов Григорий Яковлев
Место рождения
Дата рождения1658 ст.
Дата смерти1726 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658 ст.
Отец: Колобов Яков Фомин
https://disk.yandex.ru/d/9GQnxhUF9wIsJw/350-2-1635%201748%2000113.JPG В 1 РС указан 61 год
Рождение ребёнка
1700 ст.
Дочь: Мантурова Васса Григорьева
Мать ребёнка: Колобова Акилина Михайлова
РГАДА Ф. 350 ОП. 2 д.1637 лист 358
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Пшеницына Мария Григорьева
Мать ребёнка: Колобова Акилина Михайлова
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1638 лист 59
Смерть
1726 ст.