Гусевъ Мокей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусевъ Мокей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1686

Сын: Гусевъ Тимофей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1704

Сын: Гусевъ Григорей

Мать ребёнка: не указана

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Гусевъ Андрей

Мать ребёнка: не указана

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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