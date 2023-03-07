Гусевъ Григорей
Место рождения
Дата рождения1704
Дата смерти1778
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Гусевъ Мокей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Гусевъ Егоръ
Мать ребёнка: Гусева Марья
Рождение ребёнка
1739
Сын: Гусевъ Петръ
Мать ребёнка: Гусева Марья
Рождение ребёнка
1743
Сын: Гусевъ Игнатей
Мать ребёнка: Гусева Марья
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Пызыкина Кувшинова Софья
Мать ребёнка: Гусева Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Марья
Смерть
1778
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан