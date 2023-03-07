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Гусевъ Григорей

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Место рождения

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1704

Дата смерти

1778

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Гусевъ Мокей

Мать: не указана

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Гусевъ Егоръ

Мать ребёнка: Гусева Марья

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Гусевъ Петръ

Мать ребёнка: Гусева Марья

Рождение ребёнка
1743

Сын: Гусевъ Игнатей

Мать ребёнка: Гусева Марья

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Пызыкина Кувшинова Софья

Мать ребёнка: Гусева Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Марья

Смерть
1778
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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