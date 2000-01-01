Дегтярёва Надежда Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёва Надежда Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1822 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Дочь: Варвара Гаврилова

Отец ребёнка: Дегтярёв Гаврила Астафьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Сын: Дегтярёв Василий Гаврилов

Отец ребёнка: Дегтярёв Гаврила Астафьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Дочь: Хавронья Гаврилова

Отец ребёнка: Дегтярёв Гаврила Астафьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтярёв Гаврила Астафьев

Смерть
Неизвестно
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