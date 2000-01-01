Дегтярёва Надежда Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Дочь: Варвара Гаврилова
Отец ребёнка: Дегтярёв Гаврила Астафьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Сын: Дегтярёв Василий Гаврилов
Отец ребёнка: Дегтярёв Гаврила Астафьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Дочь: Хавронья Гаврилова
Отец ребёнка: Дегтярёв Гаврила Астафьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно