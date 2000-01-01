Дегтярёв Гаврила Астафьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёв Гаврила Астафьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1805 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822

Отец: Дегтерёв Астафий Андреев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Дочь: Варвара Гаврилова

Мать ребёнка: Дегтярёва Надежда Матвеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Сын: Дегтярёв Василий Гаврилов

Мать ребёнка: Дегтярёва Надежда Матвеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Дочь: Хавронья Гаврилова

Мать ребёнка: Дегтярёва Надежда Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дегтярёва Надежда Матвеева

Смерть
Неизвестно
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