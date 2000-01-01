Дегтярёв Гаврила Астафьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822
Отец: Дегтерёв Астафий Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Дочь: Варвара Гаврилова
Мать ребёнка: Дегтярёва Надежда Матвеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Сын: Дегтярёв Василий Гаврилов
Мать ребёнка: Дегтярёва Надежда Матвеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Дочь: Хавронья Гаврилова
Мать ребёнка: Дегтярёва Надежда Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно